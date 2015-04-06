Правки по сайту на ocStore

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка172 просмотра

Необходимо внести правки по сайту:

Изменить две страницы

Изменить чпу блога

Добавить страницы блога в sitemap.xml и карту сайта

оптимизировать скорость загрузки сайта

Сайт http://fashion-girls.su/

Бюджет и сроки по договорённости, оплата по факту выполнения работ, подробности при общении.

ocStore
10 лет назад
contextual
Илья 
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров