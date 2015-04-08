Внедрить три функции на сайт на основе SMARTY-шаблонизатора

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок144 просмотра

Добрый день, уважаемые разработчики.

Требуется внедрить три функции на сайт. Подробности сообщу исполнителю.

От вас требуется умениние и желание разбираться в чужом коде и хорошее знание SMARTY.

10 лет назад
bobyakov
Илья 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Allexit
38 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$25
1 день
Работа выполнена в срок и в соответствии с ТЗ. Исполнитель все время находился на связи. Рекомендую.
Рекомендую заказчика! Конкретно поставленные задачи, оплата вовремя! Очень доволен сотрудничеством с Вами

Заявки фрилансеров

Allexit
38 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад