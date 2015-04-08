Сделать файл в формате YML для загрузки на торговую платформу небольшого каталога товаров (10 - 12 шт.). Подробности пришлю исполнителю.
Внедрить три функции на сайт на основе SMARTY-шаблонизатора
Добрый день, уважаемые разработчики.
Требуется внедрить три функции на сайт. Подробности сообщу исполнителю.
От вас требуется умениние и желание разбираться в чужом коде и хорошее знание SMARTY.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Срочно!!! Необходимо настроить форму обратной связи на сайте, желательно php или python. Показать и рассказать в чем были ошибки в данной форме. Желательно подробный рассказ про подключение формы, чтобы мы сами ...Завершен10 лет назад
- $3000
Для разработки корпоративной системы обучения требуется back-end программист, хорошо знакомый с фреймворком Symfony. Ориентировочная загрузка – 3 месяца на двоих (вы будете вторым). Работа в гите через мерж-реквесты. Оплата в конце каждой недели. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо перенести сайт с готовым наполнением с бесплатной площадки WIX на зарегистрированный сайт.Закрыт10 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать каталог программ на основе партнерской программы магазина программного обеспечения. Дается xml-файл с программным обеспечением, загружается в базу с помощью скрипта, настраивается автоматическое обновление (есть инструкции в приложенных файлах и сам xml). ...Завершен10 лет назад
Спарсить id ru пользователей аккаунтов instagramВеб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Парсингу подлежат поля: Фамилия, Имя, дата рождения, ссылка на источник (страница соц. сети например), и контакты какие есть. Программу желательно выполнить скриптом, то есть она будет использоваться не только на win но и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Необходима доработка Web Based приложения на PHP Framework Laravel исполнитель должен иметь частый онлайн и большой опыт работы в разработке приложений на данной платформе. Исполнитель обязан иметь портфолио и опыт работы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется доработать PHP сайт по ведению накладных, платежек и тд. и CRM по работе с клиентами. Для доработки необходимо сделать копию на новую площадку (мы предоставим), после тестирования и утверждения доработок, обновлять рабочую версию ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день, нужен спец по Bitrix. Сайт, магазин, нуждается в доработках. 1. Вывод цен на сайте (на каждый товар) 2. Перерасчет цен на сайте с Евро в рубль 3. Привязать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад