Разработка/доработка приложения на Laravel

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки177 просмотров

Необходима доработка Web Based приложения на PHP Framework Laravel

исполнитель должен иметь частый онлайн и большой опыт работы в разработке приложений на данной платформе.

Исполнитель обязан иметь портфолио и опыт работы от 5 лет в данной сфере. Наличие скайпа - является обязательным условием.

Все условия и техническое задание после собеседования. Оставляйте ваши заявки и мы свяжемся с вами в течении 24/48 часов

LaravelPHP
10 лет назад
webportal2015
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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