Разработка/доработка приложения на Laravel

Необходима доработка Web Based приложения на PHP Framework Laravel

исполнитель должен иметь частый онлайн и большой опыт работы в разработке приложений на данной платформе.

Исполнитель обязан иметь портфолио и опыт работы от 5 лет в данной сфере. Наличие скайпа - является обязательным условием.

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