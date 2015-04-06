Здравствуйте,необходимо по существующему сайту на джумле реализовать 3 не сложных доработки. 1) Добавление блока телефона доверия 2) Создание странички журнала,с формой отправки данных на подписку. (Деление по городам как на скрине не ...
Сайт-поисковик, собирающий данные с нескольких магазинов
Мне один вебмастер делал сайт pomoschnic.ru/. Загрузил один магазин и исчез с концами. Нужно магазинов 10-20 шт.
Все товары в поисковике должны быть партнерские. На сайтах, с которых я беру пример( chinaprices.ru/ , chinandex.ru/ , intprices.com/ru/ ) они редиректятся через СРА сеть www.shareasale.com/. Нужно сделать так же
Модерацию сайта в шересейле я прошел
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