Есть сайт, без движка, без БД, простой html + css. Нужно подключить прием платежей LiqPay. Простая кнопка не подходит, нужно чтобы клиент отправлял свой e-mail + фамилию_имя. Нужно сделать простую html-форму с вышеуказанными полями. ...
Установить лого на сайт
Установить лого на сайт задание в приложение доступы предоставлю исполнителю которого выберу от вас жду адекватные сроки и бюджет так как работы на 3 минутки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Для интернет-магазина на opencart 1.5.6 надо написать модуль выборки товаров. В магазине порядка 2000 товаров с опциями. Нужен модуль для быстрого подбора товара по этим опциям. ajax вывод товаров, подбор ...Закрыт10 лет назад
Надо сделать форму через компонент RSFOrm joomla 3 идентично примеруВеб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать скрипт для трансляции новостей с сайта в группу в Одноклассниках. Новости включают в себя: заголовок, картинка, текст. Желателен скрипт на python (другие решения рассматриваются с точки зрения интеграции ...Закрыт10 лет назад
- $7
Для магазина на Opencart 2.0 нужен обратный отсчета до определенного события, не путать с акциями на товары. Вывод на главной странице таймера и названия события. Например: До нового года осталось - 269 днейВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Скрипт WEBMONEY на PHP ( описание работы скрипта http://goo.gl/eBrjGv ) Ссылку на скачивание самого скрипта предоставлю. ВОПРОС РЕШЕН! =========================================Закрыт10 лет назад
Нужен разработать систему сбора звонков с сайта - Call Tracking. Не нужно предлагать уже готовые сервисы, пожалуйста. Тут нужна простая система под себя, чтобы не переплачивать за ненужный функционал. Возможно использование счетчиков ...Закрыт10 лет назад
- $50
Необходимо спарсить контент, примерно с 1000 страниц сайта, урл которого можно узнать посмотря прикрепленный скриншот. На сайте есть карточки объектов, информацию от туда необходимо забрать. Какую именно, я укажу в личке. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо скопировать простой калькулятор, и поставить его на сайт WP. Оставляйте заявки кто готов приступить прямо сейчас. Задание срочное. В заявках пожалуйста указывайте свой скайп.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
На сайте http://lpgenerator.ru реализован WYSIWYG редактор HTML страниц, нужно повторить точную копию со всем функционалом.Закрыт10 лет назад