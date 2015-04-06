Скрипт публикации в Одноклассники

Требуется сделать скрипт для трансляции новостей с сайта в группу в Одноклассниках.

Новости включают в себя: заголовок, картинка, текст.

Желателен скрипт на python (другие решения рассматриваются с точки зрения интеграции с уже существующим сайтом)

Результат работы: работающий скрипт, закидывающий переданный ему контент в группу в Одноклассниках.

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ВАЖНО: Предоплат нет. Оплачивается только полностью выполненная работа.

ВАЖНО: Сразу указывайте цену и срок. Предложения типа «Обращайтесь, договоримся» не рассматриваются!

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