Восстановить корректную работу скрипта WebMoney Merchant

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Закрыт1 заявка107 просмотров

Скрипт WEBMONEY на PHP ( описание работы скрипта http://goo.gl/eBrjGv )

Ссылку на скачивание самого скрипта предоставлю.

ВОПРОС РЕШЕН!

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PHP
10 лет назад
Legion-UU
Владимир 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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