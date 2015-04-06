Нужен разработать систему сбора звонков с сайта - Call Tracking. Не нужно предлагать уже готовые сервисы, пожалуйста. Тут нужна простая система под себя, чтобы не переплачивать за ненужный функционал. Возможно использование счетчиков ...
Восстановить корректную работу скрипта WebMoney Merchant
Скрипт WEBMONEY на PHP ( описание работы скрипта http://goo.gl/eBrjGv )
Ссылку на скачивание самого скрипта предоставлю.
ВОПРОС РЕШЕН!
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Заявки фрилансеров
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