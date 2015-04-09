Парсинг 1000 страниц с 1го сайта.

Необходимо спарсить контент, примерно с 1000 страниц сайта, урл которого можно узнать посмотря прикрепленный скриншот. На сайте есть карточки объектов, информацию от туда необходимо забрать. Какую именно, я укажу в личке.

Загвоздка в том что ссайта не так просто забрать контент.

Вот цитата исполнителя у которого не получилось спарсить.

"Сайт не отдает сразу нужный нам контент, а подгружает его позже ajax запросом.

Т.е. если я пытаюсь спарсить страницу, то загружается только html каркас без данных."

Прежде чем откликаться, просьба посмотреть на сайти оценить свои силы.