Необходимо скопировать простой калькулятор, и поставить его на сайт WP. Оставляйте заявки кто готов приступить прямо сейчас. Задание срочное. В заявках пожалуйста указывайте свой скайп.
Парсинг 1000 страниц с 1го сайта.
Необходимо спарсить контент, примерно с 1000 страниц сайта, урл которого можно узнать посмотря прикрепленный скриншот. На сайте есть карточки объектов, информацию от туда необходимо забрать. Какую именно, я укажу в личке.
Загвоздка в том что ссайта не так просто забрать контент.
Вот цитата исполнителя у которого не получилось спарсить.
"Сайт не отдает сразу нужный нам контент, а подгружает его позже ajax запросом.
Т.е. если я пытаюсь спарсить страницу, то загружается только html каркас без данных."
Прежде чем откликаться, просьба посмотреть на сайти оценить свои силы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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