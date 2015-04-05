Marriage agency website

Нужно сделать скрипт для генерации линеек, которые люди смогут использовать в подписи. Т.е. "Моему ребенку ..... лет ... дней...часов". Примерно вот такого плана http://line.romanticcollection.ru/ba/index2.php Если есть готовые решения готов купить! Жду предложений. Указывайте ...