Simple HTML DOM Parser - дописать пару фич

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Завершен2 заявки200 просмотров

Приветствую,

Использую Simple HTML DOM Parser

Нужно:

1. Подставлять оригинальный url сайта в тегах где идет при парсинге не абсолютный путь

2. После этого во всех a href ссылках подставить http://site.com/go.php?go=http://original_url/*

HTML
10 лет назад
rider59
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

o_oleksandr
Олександр 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$2
1 день
Александр ответственно и оперативно подошел к решению поставленной задачи. Работа была выполнена и сдана в кратчайшие сроки. Рекомендую исполнителем!
Адекватный и пунктуальный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

o_oleksandr
Олександр 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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