Работа на Joomla.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки128 просмотров

Нужно доработать готовый скрипт сравнения товаров под последнюю версию сайта.

Версия Joomla 1.5

Оплата по факту выполнения. Подробности по запросу.

Joomla
10 лет назад
SergMosin
Сергей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров