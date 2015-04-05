Здравствуйте. Есть готовый CMS по продажи вещей Steam,работает простыми запросами в MySQL. 1. Связать NodeSteam к CMS 2.Сделать так что бы,после оплаты предмета,предмет отправился клиенту(который оплатил вещь),например:Купил Random Mythical,то должно будет отправить рандомный ...
Настроить плагин вордпресс WooCommerce
Здравствуйте.
Нужно настроить плагин вордпресс WooCommerce на сайте, на прием оплаты товаров через https://epay.kkb.kz (карточками виза электрон и подобными). Сделать так, чтобы только несколько страниц сайта выглядели подобием магазина, остальные не изменились. Плюс небольшая настройка сайта - внешнего вида, на вордпрессе. Остальные подробности в приватном сообщении в понедельник вечером.
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