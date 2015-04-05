Настроить плагин вордпресс WooCommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки123 просмотра

Здравствуйте.

Нужно настроить плагин вордпресс WooCommerce на сайте, на прием оплаты товаров через https://epay.kkb.kz (карточками виза электрон и подобными). Сделать так, чтобы только несколько страниц сайта выглядели подобием магазина, остальные не изменились. Плюс небольшая настройка сайта - внешнего вида, на вордпрессе. Остальные подробности в приватном сообщении в понедельник вечером.

WooCommerceWordPress
10 лет назад
nailka
Наиль 
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Связка CMS+Node.js+NOdeSTeam

    Здравствуйте. Есть готовый CMS по продажи вещей Steam,работает простыми запросами в MySQL. 1. Связать NodeSteam к CMS 2.Сделать так что бы,после оплаты предмета,предмет отправился клиенту(который оплатил вещь),например:Купил Random Mythical,то должно будет отправить рандомный ...

    MySQLNode.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт на modx, калькулятор расчета столешниц

    Добрый день! Суть: Нужен калькулятор для расчета столешниц, примеры: http://polystone.ru/calc http://www.stoneideas.ru/raschet-stoimosti-stoleshnici-iz-iskusstvennogo-kamnia.html их много, можете посоветовать свой. Необходим специалист, кто имел опыт именно с данной темой, ...

    MODX
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо поставить слайдер на опенкарт подобный примеру

    $15

    Добрый день! Для сайта http://600761.webfutur.web.hosting-test.net/ сделать слайдер такой как в http://www.thecorner.com/ua/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD а также, чтобы при нажатии на пункты меню Для женщин и для мужчин также переходило сначала на соответствующие слайдеры, а на магазин только при ...

    Opencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание аналога приложения для Android (возможно и iOS)

    Нужно сделать копию функционала существующего приложения, но данные для вывода в приложении брать с другого сайта. Структура сайтов и логика вывода информации идентичная. Немного изменить дизайн. Приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tolstoff.e_kupon. Также требуется консультация как реализовать push сообщения.

    AndroidiOS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать Онлайн Радио

    Требуется сделать Онлайн Радио. За основу берем готовую библиотеку тут: http://habrahabr.ru/post/240819/ Исходники есть в конце статьи. Нужно прикрутить базу со станциями. Пример есть тут: http://vk.com/app2462 Нужно чтобы все станции работали через Эквалайзер на ...

    JavaScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт для iMacros

    $20

    по скрипту на iMacros, дополнение к FireFox Вот макрос для заполнения форм на сайте магазина, данные берутся из внешнего файла 123.csv (файл во вложении) создается новая запись, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад