Создание аналога приложения для Android (возможно и iOS)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка124 просмотра

Нужно сделать копию функционала существующего приложения, но данные для вывода в приложении брать с другого сайта. Структура сайтов и логика вывода информации идентичная. Немного изменить дизайн. Приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tolstoff.e_kupon. Также требуется консультация как реализовать push сообщения.

AndroidiOS
10 лет назад
mikhail_s
Михаил 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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