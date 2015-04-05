Здравствуйте. Есть готовый CMS по продажи вещей Steam,работает простыми запросами в MySQL. 1. Связать NodeSteam к CMS 2.Сделать так что бы,после оплаты предмета,предмет отправился клиенту(который оплатил вещь),например:Купил Random Mythical,то должно будет отправить рандомный ...
Создание аналога приложения для Android (возможно и iOS)
Нужно сделать копию функционала существующего приложения, но данные для вывода в приложении брать с другого сайта. Структура сайтов и логика вывода информации идентичная. Немного изменить дизайн. Приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tolstoff.e_kupon. Также требуется консультация как реализовать push сообщения.
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