Звонок с сайта

В компании есть свой сервер ip телефонии. Есть сайт. Нужен виджет на сайт, кнопка, нажав на которую посетитель сайта сможет сразу позвонить на sip телефон в компании. Для посетителя сайта в качестве трубки телефона используется микрофон и колонки компа.

У кого есть опыт такой работы?