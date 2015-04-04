Звонок с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки168 просмотров

В компании есть свой сервер ip телефонии. Есть сайт. Нужен виджет на сайт, кнопка, нажав на которую посетитель сайта сможет сразу позвонить на sip телефон в компании. Для посетителя сайта в качестве трубки телефона используется микрофон и колонки компа.

У кого есть опыт такой работы?

10 лет назад
tymkivmyroslav
Мирослав 
51 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров