Настройка личного сервера для e-mail рассылок под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка116 просмотров

Технические возможности – до 50.000 в сутки

Нужна

1. Настройка подписей письма для прохода письма во входящие

2. Регистрация на качественных серверах

3. Почтовые ящики на сервере для рассылки

Также помощь с выбором и настройкой софта.

В общем нужно сделать все под ключ что нужно, для организации рассылок с максимальным инбоксом + проконсультировать по способам работы.

Пишите бюджет

10 лет назад
dyke_alp
Данила 
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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