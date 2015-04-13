Упростить код сайта.

Доброго времени суток! Мне нужно сделать код моего сайта короче. Вот сам сайт: http://pay-someone-to-write-my-paper.com/

В чем проблема... за счет того что в шапке есть калькулятор цен, код получается очень большим. Возможно ли как то вынести его в отдельный файл или еще както решить проблему? Желательно Украина, оплата Приват24, но не принципиально. Всем заранее спасибо за заявки :)