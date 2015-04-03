Доброго времени суток. Есть такая задача. Есть 100 сайтов, есть баннера. Необходимо, чтобы каждый баннер выводился и подключался в определенное время. Как это можно организовать? ...
Простой сайт-визитка на joomla или wordpress
Добрый вечер, разработчики!
Необходим сайт-визитка по тематике "строительство заборов".
Предыдущий исполнитель НЕ ДОДЕЛАЛ свою работу и исчез с предоплатой, сказав: "я улетел и меня долго не будет в оффлайне".
Вот его отвратительная работа ( http://zaborsite.tmweb.ru/ ) и сайт ни черта не внушает доверия.
Прошу помочь в доработке проекта или сделать что-нибудь с нуля. Сроки - до 9 апреля.
Пожалуйста, сделайте так, чтобы сайт выглядел серьезным.
Примеры сайтов, которые понравились:
Необходимый функционал, если вы возьметесь с нуля:
1. Фотоальбом
2. AJAX-Форма «обратная связь» и форма «обратный звонок» как на 33zabora.ru
3. На главной странице должно быть 6 фотографий с похожим функционалом и анимацией как на 33zabora.ru (заказать в том же окне как и там - идеально)
В целом, можно весь функционал забрать с 33забора, да вот дизайн и структура сайта должны мало повторяться, так как находимся мы все в одном регионе.
Сразу скажу, что с исполнителем мы готовы работать без предоплаты (можете разрабатывать на своем хостинге и передать файлы по завершению, после оплаты соответственно, либо мы готовы на выполнение через безопасную сделку)
Очень много недобросовестных людей попадалось, от чего терялась наша предоплата или наше время.
Своевременную оплату труда гарантируем любым удобным для вас способом, репутация на сайте исключительно положительная.
Большое спасибо за внимание, ждем ваших отзывов!
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