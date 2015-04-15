Сделать в Joomla скользящую рекламу в Sidebar

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Завершен8 заявок137 просмотров

1) На сайте есть блок в сайдбаре, который должен прикрепляться к верху странице при прокрутке вниз.

2) Заменить информацию на странице.

3) Заменить цвет шрифта в графе поиска.

Предлагайте цену.

Joomla
10 лет назад
Butek
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

olurin
38 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$15
1 день
Алексей сделал всё в срок и в соответствии с моими пожеланиями. Рекомендую!
Четкое Т.З., оплата в срок, постоянно на связи. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

olurin
38 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад

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