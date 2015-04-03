PHP, Curl.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок108 просмотров

Готовый PHP скрипт перестал работать.

Скрипт очень маленький

В скрипте:

- Функция упрощающая post запрос через curl

- Функция установки IP - перестала работать

Функция установки IP состоит из 3 частей:

- Заходит на сайт с проверкой успеха - эта часть работает

- Получает необходимые поля - эта часть работает

- Регистрирует IP адрес с проверкой успеха - НЕ РАБОТАЕТ. Эту часть в 30 строк и надо исправить.

Скрипт и пароли аккаунта xml.yandex вышлю по запросу выбранному исполнителю.

PHP
10 лет назад
Petrovich_74
Сергей 
51 год
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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