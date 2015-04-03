Перевод формы обратной связи из utf8 в win-1251 и добавление функций

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Завершен6 заявок192 просмотра

Есть форма обратной связи: http://airports.by/forma/index.php

Работа формы стостоит из двух файлов: index.php и send.php плюс служебные файлы

1) нужно сделать так чтобы форма коректно работала в кодировке windows-1251 и отправляла в этом же формате данные на мыло. (Выбранная дата из календаря тоже должна приходить на мыло).

2) Сделать проверку на обязательное заполнение полей: имя, телефон, e-mail. И чтоб выдавалось сообщение над этим полем если не заполнено или мыло заполнено некорректно.

Во вложении архив с папкой FORMA

Оплата wmz. Срок - срочно.

10 лет назад
Darid77
47 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

delweb
Тарас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$10
1 день
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delweb
Тарас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад