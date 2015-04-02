Чистка сайтов от вредоносного кода

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок184 просмотра

На хостинге есть 4 сайта взломаны. Хостер прислал список завирусованных файлов, нужно сделать чистку! Указывайте цену!

10 лет назад
ivan94
Иван 
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
20 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров