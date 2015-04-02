Чистка сайтов от вредоносного кода

Нужно разработать скрипт (торговый бот), который в автоматическом режиме будет отслеживать поступление торговых предложений на определённый аккаунт, проверять эти предложения на соответствие заданным заранее условиям, и в зависимости от результата проверки принимать предложения или отклонять ...