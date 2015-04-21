Необходимо разработать удобный каталог . Нужен аккуратный и знающий программист Пример http://sampospb.ru/nashi-raboty/ Обязательно укать стоимость и скрои
Разработка на js – простой калькулятор / конфигуратор
Нужно сверстать небольшую форму-конфигуратор по типу аккордеона и прикрутить логику обработки значений на js – чтобы в конце выдавался результат (выбранные варианты + стоимость).
Этот результат нужно через ajax отправлять на почту.
Более подробное описание логики и макеты в ТЗ.
Важно чтобы весь код был аккуратным, понятным и модульным – чтобы позже можно было легко расширить функционал.
Решения можно использовать любые – но по возможности сократить количество сторонних библиотек до минимума, оставив только самые нужные.
Оплата будет по факту – за каждый этап отдельно (сроки и количество этапов обсуждаются непосредственно с исполнителем).
Ваши предложения отправляйте на почту – указывайте сроки и стоимость. Знания / навыки / примеры работ лишними не будут.
К исполнению нужно будет приступить после утверждения исполнителя, поэтому просьба откликаться только тех кто может заняться 100% в ближайшую неделю и сможет сделать в течение 1-2 недель
Выбранный исполнитель
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