Разработка на js – простой калькулятор / конфигуратор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок192 просмотра

Нужно сверстать небольшую форму-конфигуратор по типу аккордеона и прикрутить логику обработки значений на js – чтобы в конце выдавался результат (выбранные варианты + стоимость).

Этот результат нужно через ajax отправлять на почту.

Более подробное описание логики и макеты в ТЗ.

Важно чтобы весь код был аккуратным, понятным и модульным – чтобы позже можно было легко расширить функционал.

Решения можно использовать любые – но по возможности сократить количество сторонних библиотек до минимума, оставив только самые нужные.

Оплата будет по факту – за каждый этап отдельно (сроки и количество этапов обсуждаются непосредственно с исполнителем).

Ваши предложения отправляйте на почту – указывайте сроки и стоимость. Знания / навыки / примеры работ лишними не будут.

К исполнению нужно будет приступить после утверждения исполнителя, поэтому просьба откликаться только тех кто может заняться 100% в ближайшую неделю и сможет сделать в течение 1-2 недель

AJAXJavaScript
10 лет назад
amTorre
Ерехин 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Medvejatina
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$20
2 дня
Отличный специалист - все сделал качественно и в срок. К исполнению подошел очень ответственно - не только сделал свою часть по ТЗ, но и помог с другими проблемными местами, которые с ним изначально даже не обсуждались.
Очень ответственный заказчик. Всегда на связи, отвечает на все вопросы, платит вовремя и как договаривались. Всем рекомендую и сам буду продолжать сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Medvejatina
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад