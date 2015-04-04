Внести правки в Wordpress

Добрый день!

Требуется исправить косяки сайта на Wordpress. На данный момент больше всего не устраивает то, что в адаптивном дизайне сайт грузит не миниатюру для маленького разрешения экрана, а полную фотографию, что очень сильно увеличивает вес страницы.

Требуется сделать вывод миниатюры в соответствии с разрешением экрана.

Предлагайте вашу цену.