Основная задача поддержка сайтов клиентов. Добавление функционала, корректировака структуры, установка обновлений, расширений и т.п. Новые сайты тоже делаем (реже) В итоге требования к кандидату: Знание CSS/HTML на продвинутом уровне. ...
Внести правки в Wordpress
Добрый день!
Требуется исправить косяки сайта на Wordpress. На данный момент больше всего не устраивает то, что в адаптивном дизайне сайт грузит не миниатюру для маленького разрешения экрана, а полную фотографию, что очень сильно увеличивает вес страницы.
Требуется сделать вывод миниатюры в соответствии с разрешением экрана.
Предлагайте вашу цену.
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