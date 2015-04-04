Внести правки в Wordpress

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Завершен3 заявки145 просмотров

Добрый день!

Требуется исправить косяки сайта на Wordpress. На данный момент больше всего не устраивает то, что в адаптивном дизайне сайт грузит не миниатюру для маленького разрешения экрана, а полную фотографию, что очень сильно увеличивает вес страницы.

Требуется сделать вывод миниатюры в соответствии с разрешением экрана.

Предлагайте вашу цену.

WordPress
10 лет назад
Butek
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

LxN
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Игорь сделал всё в срок и в соответствии с ТЗ. Трудолюбие на 10 из 10.
Алексей - отличный заказчик и приятный в общении человек. Четко поставленная задача и отзывчивость этого человека сделали сотрудничество незабываемым!

Заявки фрилансеров

LxN
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад