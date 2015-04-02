Перенос сайта на другой хостинг - проблемы с MySQL

Задача - перенести сайт на другой хостинг. Сайт- не мой, знакомой бабушки, помогаю из чувства уважения к человеку. Сайт - на самописной ЦМС. Скачал паблик и базу со старого хоста.

Сделал:

- Взял хостинг, панель управления — CPanel.

- Через Диспетчер файлов залил файлы сайта в Корневой веб-каталог (public_html/www).

- Создал (импортировал) через phpMyAdmin базу MySQL с именем u14230_ autoprofi_db

- Создал пользователя базы с именем u14230_autoprofi и добавил в базу MySQL этого пользователя.

- Если войти в phpMyAdmin, то справа вижу инфу: Сервер: Localhost via UNIX socket Тип сервера: MySQL

Версия сервера: 5.5.41-cll-lve — MySQL Community Server (GPL) Версия протокола: 10 Пользователь: u14230@localhost

Кодировка сервера: UTF-8 Unicode (utf8)

Надо: помочь так прикрутить к сайту базу данных MySQL, чтобы сайт заработал.

В сети нашел, что на сайте должен быть файл configuration.php или dbconfig.php... Но не нашел таких файлов в корне. Есть, правда, в корне папка kernel, а в ней файл db.php, а также в той де папке kernel еще одна папка db и в ней файл mysql.php...

Но что с этим делать — без малейшего понятия. Думаю, что все просто, но знать бы где собака зарыта? )))

Оплата - после того, как сайт появится в сети.

Кто выручит? )