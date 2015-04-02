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Перенос сайта на другой хостинг - проблемы с MySQL
Задача - перенести сайт на другой хостинг. Сайт- не мой, знакомой бабушки, помогаю из чувства уважения к человеку. Сайт - на самописной ЦМС. Скачал паблик и базу со старого хоста.
Сделал:
- Взял хостинг, панель управления — CPanel.
- Через Диспетчер файлов залил файлы сайта в Корневой веб-каталог (public_html/www).
- Создал (импортировал) через phpMyAdmin базу MySQL с именем u14230_ autoprofi_db
- Создал пользователя базы с именем u14230_autoprofi и добавил в базу MySQL этого пользователя.
- Если войти в phpMyAdmin, то справа вижу инфу: Сервер: Localhost via UNIX socket Тип сервера: MySQL
Версия сервера: 5.5.41-cll-lve — MySQL Community Server (GPL) Версия протокола: 10 Пользователь: u14230@localhost
Кодировка сервера: UTF-8 Unicode (utf8)
Надо: помочь так прикрутить к сайту базу данных MySQL, чтобы сайт заработал.
В сети нашел, что на сайте должен быть файл configuration.php или dbconfig.php... Но не нашел таких файлов в корне. Есть, правда, в корне папка kernel, а в ней файл db.php, а также в той де папке kernel еще одна папка db и в ней файл mysql.php...
Но что с этим делать — без малейшего понятия. Думаю, что все просто, но знать бы где собака зарыта? )))
Оплата - после того, как сайт появится в сети.
Кто выручит? )
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