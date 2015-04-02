JS - исправить скрипт так, что бы он работал на Хроме

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки126 просмотров

Есть такая задача:

простейшая игра пятнишки с минимум кода

http://m.dipbee.com/au/puzzle2/index.php

реализованная на html5.

Работает на Firefox, но не работает на Хроме.

Необходимо это исправить :)

Как я понял, Хром немного иначе работает с координатами мышки или координатами canvas-a.

HTMLJavaScript
10 лет назад
Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

airstep
Тарас 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$20
1 день
отличный исполнитель, рекомендую!
Отлично справились. Заказчика рекомендую!

Заявки фрилансеров

airstep
Тарас 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад