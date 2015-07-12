На простой скрипт натянуть дизайн html-сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки165 просмотров

Необходимо на простой скрипт интернет-магазина натянуть дизайн html-сайта из 1-ой страницы.

HTML
10 лет назад
myisfrom
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Sk-don
Сергей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$25
1 день
Всё отлично! Взаимопонимание на высшем уровне, профессиональные решения, всегда всё в оговоренные сроки. Намечено долгосрочное сотрудничество.
Все отлично. Приятно было работать с заказчиком. Четко поставленная задача, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Sk-don
Сергей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад