Medvejatina

Дмитрий Дагадин Medvejatina

 
36 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Опыт работы веб-программистом - 4 года.

Яндекс-деньги -- 410012294667359.

Отзывы заказчиков
amTorre
Ерехин 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Разработка на js – простой калькулятор / конфигуратор
Отличный специалист - все сделал качественно и в срок. К исполнению подошел очень ответственно - не только сделал свою часть по ТЗ, но и помог с другими проблемными местами, которые с ним изначально даже не обсуждались.
Очень ответственный заказчик. Всегда на связи, отвечает на все вопросы, платит вовремя и как договаривались. Всем рекомендую и сам буду продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Narmina77
53 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Докончить сайт wordpress
Отличный исполнитель. Все время был на связи. Отписывался по каждому выполненному пункту. Организованный. Оперативно и качественно(!) выполнил все требуемые пункты технического задания. С огромным удовольствием буду и впредь сотрудничать)
Очень добросовестный заказчик. Четко объяснил что надо делать, все время был на связи, оплата - в оговоренный срок. Рекомендую для сотрудничества и сам в дальнейшем буду сотрудничать!
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга