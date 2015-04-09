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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Отличный специалист - все сделал качественно и в срок. К исполнению подошел очень ответственно - не только сделал свою часть по ТЗ, но и помог с другими проблемными местами, которые с ним изначально даже не обсуждались.
Ответный отзыв
Очень ответственный заказчик. Всегда на связи, отвечает на все вопросы, платит вовремя и как договаривались. Всем рекомендую и сам буду продолжать сотрудничество.
$15
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель. Все время был на связи. Отписывался по каждому выполненному пункту. Организованный. Оперативно и качественно(!) выполнил все требуемые пункты технического задания. С огромным удовольствием буду и впредь сотрудничать)
Ответный отзыв
Очень добросовестный заказчик. Четко объяснил что надо делать, все время был на связи, оплата - в оговоренный срок. Рекомендую для сотрудничества и сам в дальнейшем буду сотрудничать!
Веб-программирование
2 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга