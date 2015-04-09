Необходимо внести ряд доработок на сайт Джумла 1.5.13, ВиртуалМарт 1.1.4 1. Изменить карточку товара в соответствии с макетом в приложении 00 - текущий вид страницы 000 - вид который должен ...
Докончить сайт wordpress
Вся работа практически сделана.
Осталось 11 небольших пунктов.
Добавить языковые иконки
Убрать лишние вещи
Перевести пару слов
и т.п.
В руках разбирающегося человека - максимум час работы.
Даю аванс. Плачу на кошелек.
Выбранный исполнитель
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