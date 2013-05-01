Необходимо написать граббер для установки его на сайт под управлением CMS DataLife Engine. Он должен собирать информацию (статьи, изображения, возможно видео) и публиковать определенное кол-во статей в определенное время в соответствующую категорию.
Внести ряд доработок на сайт Джумла 1.5.13, ВиртуалМарт 1.1.4
Необходимо внести ряд доработок на сайт Джумла 1.5.13, ВиртуалМарт 1.1.4
1. Изменить карточку товара в соответствии с макетом в приложении
00 - текущий вид страницы
000 - вид который должен быть: изменить вывод места стоимости, добавить вкладки (табы) описания - вкладки могут быть разными в разных карточках товара, во вкладке - с этим товаром покупают - реализовать вывод товаров по 4 ед. в ряду, поле получить скидку - открывает всплывающее окно с информацией.
2. Реализовать возможность помечать товары стикерами "Новинка", "Хид продаж", "Скидка"
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