Внести ряд доработок на сайт Джумла 1.5.13, ВиртуалМарт 1.1.4

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка173 просмотра

Необходимо внести ряд доработок на сайт Джумла 1.5.13, ВиртуалМарт 1.1.4

1. Изменить карточку товара в соответствии с макетом в приложении

00 - текущий вид страницы

000 - вид который должен быть: изменить вывод места стоимости, добавить вкладки (табы) описания - вкладки могут быть разными в разных карточках товара, во вкладке - с этим товаром покупают - реализовать вывод товаров по 4 ед. в ряду, поле получить скидку - открывает всплывающее окно с информацией.

2. Реализовать возможность помечать товары стикерами "Новинка", "Хид продаж", "Скидка"

Joomla
10 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

web_helper
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-3)
10 лет назад
$17
2 дня
Алексей взял проект, подтвердил себя исполнителем и по итогу не выполнил его и просто пропал - не отвечал на сообщения. При этом изначально начал выполнять задание на текущем рабочем сайте, а не на его копии. Внеся некоторые изменения - после чего сайт стал не рабочим - пропал более чем на 10 часов. Мы перенесли сайт на тестовую площадку и попросили работать с копией. Просрочив сроки, на наш запрос о готовности работы, Алексей написал, что готова часть и ее он готов выложить, по остальному не успевает. И пропал. По итогу на тестовой площадке вместо сайта - белый лист. Исполнитель на связь не выходит. Работали по постоплате. Результат - портаченное время, нервы и нулевая реализация. Ищем нового исполнителя.

Заявки фрилансеров

web_helper
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-3)
10 лет назад

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