Внести ряд доработок на сайт Джумла 1.5.13, ВиртуалМарт 1.1.4

Алексей взял проект, подтвердил себя исполнителем и по итогу не выполнил его и просто пропал - не отвечал на сообщения. При этом изначально начал выполнять задание на текущем рабочем сайте, а не на его копии. Внеся некоторые изменения - после чего сайт стал не рабочим - пропал более чем на 10 часов. Мы перенесли сайт на тестовую площадку и попросили работать с копией. Просрочив сроки, на наш запрос о готовности работы, Алексей написал, что готова часть и ее он готов выложить, по остальному не успевает. И пропал. По итогу на тестовой площадке вместо сайта - белый лист. Исполнитель на связь не выходит. Работали по постоплате. Результат - портаченное время, нервы и нулевая реализация. Ищем нового исполнителя.