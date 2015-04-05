Граббер для сайта DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки113 просмотров

Необходимо написать граббер для установки его на сайт под управлением CMS DataLife Engine. Он должен собирать информацию (статьи, изображения, возможно видео) и публиковать определенное кол-во статей в определенное время в соответствующую категорию.

DLE
10 лет назад
vadim_dem
Вадим 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров