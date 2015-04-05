Нужно сделать скрипт для генерации линеек, которые люди смогут использовать в подписи. Т.е. "Моему ребенку ..... лет ... дней...часов". Примерно вот такого плана http://line.romanticcollection.ru/ba/index2.php Если есть готовые решения готов купить! Жду предложений. Указывайте ...
Граббер для сайта DLE
Необходимо написать граббер для установки его на сайт под управлением CMS DataLife Engine. Он должен собирать информацию (статьи, изображения, возможно видео) и публиковать определенное кол-во статей в определенное время в соответствующую категорию.
Заявки фрилансеров
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