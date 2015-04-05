Сайт на modx, калькулятор расчета столешниц

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок121 просмотр

Добрый день!

Суть:

Нужен калькулятор для расчета столешниц, примеры:

http://polystone.ru/calc

http://www.stoneideas.ru/raschet-stoimosti-stoleshnici-iz-iskusstvennogo-kamnia.html

их много, можете посоветовать свой.

Необходим специалист, кто имел опыт именно с данной темой, чтобы подсказал как все устроено и как лучше сделать.

Задание:

Спрограммировать, подключить к сайту stone.a-idea.ru, объяснить как все работает.

MODX
10 лет назад
mendis
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Связка CMS+Node.js+NOdeSTeam

    Здравствуйте. Есть готовый CMS по продажи вещей Steam,работает простыми запросами в MySQL. 1. Связать NodeSteam к CMS 2.Сделать так что бы,после оплаты предмета,предмет отправился клиенту(который оплатил вещь),например:Купил Random Mythical,то должно будет отправить рандомный ...

    MySQLNode.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо поставить слайдер на опенкарт подобный примеру

    $15

    Добрый день! Для сайта http://600761.webfutur.web.hosting-test.net/ сделать слайдер такой как в http://www.thecorner.com/ua/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD а также, чтобы при нажатии на пункты меню Для женщин и для мужчин также переходило сначала на соответствующие слайдеры, а на магазин только при ...

    Opencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание аналога приложения для Android (возможно и iOS)

    Нужно сделать копию функционала существующего приложения, но данные для вывода в приложении брать с другого сайта. Структура сайтов и логика вывода информации идентичная. Немного изменить дизайн. Приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tolstoff.e_kupon. Также требуется консультация как реализовать push сообщения.

    AndroidiOS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать Онлайн Радио

    Требуется сделать Онлайн Радио. За основу берем готовую библиотеку тут: http://habrahabr.ru/post/240819/ Исходники есть в конце статьи. Нужно прикрутить базу со станциями. Пример есть тут: http://vk.com/app2462 Нужно чтобы все станции работали через Эквалайзер на ...

    JavaScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт для iMacros

    $20

    по скрипту на iMacros, дополнение к FireFox Вот макрос для заполнения форм на сайте магазина, данные берутся из внешнего файла 123.csv (файл во вложении) создается новая запись, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Звонок с сайта

    В компании есть свой сервер ip телефонии. Есть сайт. Нужен виджет на сайт, кнопка, нажав на которую посетитель сайта сможет сразу позвонить на sip телефон в компании. Для посетителя сайта в качестве трубки ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад