Сайт на modx, калькулятор расчета столешниц

Добрый день!

Суть:

Нужен калькулятор для расчета столешниц, примеры:

http://polystone.ru/calc

http://www.stoneideas.ru/raschet-stoimosti-stoleshnici-iz-iskusstvennogo-kamnia.html

их много, можете посоветовать свой.

Необходим специалист, кто имел опыт именно с данной темой, чтобы подсказал как все устроено и как лучше сделать.

Задание:

Спрограммировать, подключить к сайту stone.a-idea.ru, объяснить как все работает.