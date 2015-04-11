Требуется сделать Онлайн Радио. За основу берем готовую библиотеку тут: http://habrahabr.ru/post/240819/ Исходники есть в конце статьи. Нужно прикрутить базу со станциями. Пример есть тут: http://vk.com/app2462 Нужно чтобы все станции работали через Эквалайзер на ...
Переделать верстку
Сайт на joomla. Нужно переделать верстку pm-rent.ru в фиксированную на 1000px
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