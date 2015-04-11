Переделать верстку

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Завершен6 заявок180 просмотров

Сайт на joomla. Нужно переделать верстку pm-rent.ru в фиксированную на 1000px

Joomla
10 лет назад
_zheka_007
Евгений 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

zaycevdesign
Станислав 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$40
3 дня
Все супер. Работа выполнена даже в большем объеме, чем было изначально в ТЗ. Огромное спасибо, все рекомендую.
Отличный заказчик, всем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

zaycevdesign
Станислав 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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