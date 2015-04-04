Программная часть сайта (php, jquery)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка96 просмотров

Основное условие - разработать основные функций (добавление/редактирование/удаление элементов БД через веб интерфейс и импортом из xml, а также вывод таблицы элементов) до 08.04.2015 (до следующей среды).

Подробное описание в приложенном файле.

jQueryPHP
10 лет назад
ksk01
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров