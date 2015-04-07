Переработка скрипта. (в основном сложные регулярки)

Очень доволен сотрудничеством. Я в этот раз немного запутанно написал задание - Олег все уточнил и правильно понял. Всегда в обещанные сроки выходил на связь. Оперативно вносил все изменения согласно задания пока все не заработало отлично. Задание было непростое и требующее очень кропотливой работы - он справился. Рекомендую всем к сотрудничеству.