- модуль должен брать данные с базы клиентов и отражать их в соответствующих окнах, - дополняя данные о клиенте в модуле они должны добавляться в базу, - в модуле должна быть функция набора ...
Переработка скрипта. (в основном сложные регулярки)
Здравствуйте. Необходимо доработать скрипт который в приложении (там сам скрипт и файлик для проверки работоспособности скрипта). По скрипту — он отфильтровывает в тексте внешние ссылки с некоторыми нюансами. Один из таких нюансов в следующем — если в тексте есть теги
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Технические возможности – до 50.000 в сутки Нужна 1. Настройка подписей письма для прохода письма во входящие 2. Регистрация на качественных серверах 3. Почтовые ящики ...Закрыт10 лет назад
Мне нужно установить недорогой произвольный скрипт сайта на тематику недвижимости, отвечающий следующим категориям: - контент на сайте автообновляемый за счет парсеров - достаточно просто установить на произвольный хостинг и домен - приличный ...Закрыт10 лет назад
Нужно сделать фильтр по ТЗ на Joomla с нуля или продолжить разработку фильтра за программистом, который не смог закончить проект. Работа его выполнена на 50%. Версия Joomla 1.5 Оплата по факту ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сайт http://www.maks(пробел)resurs.by/armatura-dlya-unitaza.html Войдите под логином и паролем: primetime/primetime При использовании сайта в обычном режите все работает хорошо - напротив каждого товара пользователь вводит "Количество", нажимает на кнопку "В корзину", товар попадает ...Завершен10 лет назад
- $10
Здравствуйте. Надо написать скрипт мобильного редиректа. Работать должно так: андройд юзеров перекидывает на одну ссылку, ios юзеров на другую, все остальное на третью. И еще надо будет сделать возможность защиты от бота, т.е. ...Завершен10 лет назад
- $10
создать сайт html+ява-скрипт, подробности https://clck.ru/9TPRR в word (1-4 задания) + описать процесс выполнения бюджет договорной. Укажите сроки и цену выполнения.Завершен10 лет назад
Доброго времени суток! Мне нужно сделать код моего сайта короче. Вот сам сайт: http://pay-someone-to-write-my-paper.com/ В чем проблема... за счет того что в шапке есть калькулятор цен, код получается очень большим. Возможно ли как то ...Завершен10 лет назад
Скрипт рабочий но требуется доделать некоторые функции. Основная работа скрипта на основе списка ключевых слов в текстовом файле создает тематические страницы. Страницы создаются на основе шаблона на html. В шаблоне стоит код от переменной, ...Завершен10 лет назад
- $50
логика такая api сдэк - http://www.edostavka.ru/website/edostavka/upload/custom/files/CDEK_integrator.zip в файле City_RUS_20150225.xls - список регионов доступных для доставки (его скорее всего нужно будет загрузить, хотя через некоторое время обещали сделать в api запросом) ...Закрыт10 лет назад