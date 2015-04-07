Переработка скрипта. (в основном сложные регулярки)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки178 просмотров

Здравствуйте. Необходимо доработать скрипт который в приложении (там сам скрипт и файлик для проверки работоспособности скрипта). По скрипту — он отфильтровывает в тексте внешние ссылки с некоторыми нюансами. Один из таких нюансов в следующем — если в тексте есть теги

HTML
10 лет назад
alekovaamelin
Вячеслав 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alligatorus2
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Очень доволен сотрудничеством. Я в этот раз немного запутанно написал задание - Олег все уточнил и правильно понял. Всегда в обещанные сроки выходил на связь. Оперативно вносил все изменения согласно задания пока все не заработало отлично. Задание было непростое и требующее очень кропотливой работы - он справился. Рекомендую всем к сотрудничеству.
Отличный заказчик, было очень приятно поработать. Оплата вовремя, адекватное общение и понимание. Рекомендую.

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alligatorus2
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад

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