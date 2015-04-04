Здравствуйте.

Надо написать скрипт мобильного редиректа. Работать должно так: андройд юзеров перекидывает на одну ссылку, ios юзеров на другую, все остальное на третью. И еще надо будет сделать возможность защиты от бота, т.е. перед тем как перекинуть выводится юзеру вопрос, а юзер долден написать ответ. Например для перехода введите цифры 111 и если юзер вводит цифры правильно то перекидывает, если неверное то некуда не перекидывает.