Здравствуйте. Надо написать скрипт мобильного редиректа. Работать должно так: андройд юзеров перекидывает на одну ссылку, ios юзеров на другую, все остальное на третью. И еще надо будет сделать возможность защиты от бота, т.е. ...
Обработка нажатия Enter на странице.
Сайт http://www.maks(пробел)resurs.by/armatura-dlya-unitaza.html
Войдите под логином и паролем: primetime/primetime
При использовании сайта в обычном режите все работает хорошо - напротив каждого товара пользователь вводит "Количество", нажимает на кнопку "В корзину", товар попадает в корзину. http://joxi.ru/gmv75ppcNZ062a
Но если просто ввести количество и нажать Enter - все работает из рук вон плохо)
Нужно чтобы при нажатии на Enter происходило такое же действие, что и при нажатии на кнопку "Купить"
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