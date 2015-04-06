Обработка нажатия Enter на странице.

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Завершен5 заявок171 просмотр

Сайт http://www.maks(пробел)resurs.by/armatura-dlya-unitaza.html

Войдите под логином и паролем: primetime/primetime

При использовании сайта в обычном режите все работает хорошо - напротив каждого товара пользователь вводит "Количество", нажимает на кнопку "В корзину", товар попадает в корзину. http://joxi.ru/gmv75ppcNZ062a

Но если просто ввести количество и нажать Enter - все работает из рук вон плохо)

Нужно чтобы при нажатии на Enter происходило такое же действие, что и при нажатии на кнопку "Купить"

10 лет назад
amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

airstep
Тарас 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$10
1 день
Отличная работа! Все на высшем уровне, определенно работаем дальше.
Хороший детектив получился с поиском нужных файлов! Отличный заказчик )

Заявки фрилансеров

airstep
Тарас 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад

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