Нужно перенести сайт на In Sale

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки138 просмотров

Нужно перенести сайт на платформе in sale. Шаблон другой. Важно чтобы сохранились все настройки магазина.

Пишите сроки и цену (адекватную). По сути нужно просто восстановить базу данных из бекапа со знанием ньюансов. Я их к сожалению не знаю, а играться времени нет :)

10 лет назад
elitcases
Юрий 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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