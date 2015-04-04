Нужно перенести сайт на In Sale

Нужно перенести сайт на платформе in sale. Шаблон другой. Важно чтобы сохранились все настройки магазина.

Пишите сроки и цену (адекватную). По сути нужно просто восстановить базу данных из бекапа со знанием ньюансов. Я их к сожалению не знаю, а играться времени нет :)