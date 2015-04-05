Связка CMS+Node.js+NOdeSTeam

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Закрыт3 заявки144 просмотра

Здравствуйте. Есть готовый CMS по продажи вещей Steam,работает простыми запросами в MySQL.

1. Связать NodeSteam к CMS

2.Сделать так что бы,после оплаты предмета,предмет отправился клиенту(который оплатил вещь),например:Купил Random Mythical,то должно будет отправить рандомный мистикол

Принцип работы бота:

1. Пользователь покупает вещь, оплачивает через unitpay, после оплаты базе данных в таблице с заказами ставять статус «Оплачен»

2. Дальше бот должен будет взять steamtraderoffers (ссылку на обмен) и передать рандомный предмет, если он купил рандом Mythical, то он должен передать вещь с редкостью mythical

MySQLNode.js
10 лет назад
evilgamers147
Дастан 
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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