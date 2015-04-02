Требуется модуль 1C-Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки104 просмотра

Необходимо разработать модуль работы с прайс-листами в разных форматах. А так же поиск по загруженным прайс листам. более подробно при личном общении.

10 лет назад
natali-2015
Наталья 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров