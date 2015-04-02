Проблемы с кодировкой

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Закрыт8 заявок146 просмотров

Прикрепил файл index.txt переименуйте в index.php и запустите.

Скрипт парсит страницу, но вместо русских букв вопросы.

10 лет назад
RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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