Скрипт всплывающего окна по центру сайта

Требуется универсальный js-скрипт под любой движек сайта, который будет выводить окно по центру сайта тех размеров, которые я укажу.

Также если окно не закрыли, оно должно двигаться при прокрутке по центру вверх или низ. Пример работы такого окна тут http://worldcrisis.ru/crisis/1871924 скриншот http://c2n.me/3fpoWrQ