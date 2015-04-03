На хостинге есть 4 сайта взломаны. Хостер прислал список завирусованных файлов, нужно сделать чистку! Указывайте цену!
Скрипт всплывающего окна по центру сайта
Требуется универсальный js-скрипт под любой движек сайта, который будет выводить окно по центру сайта тех размеров, которые я укажу.
Также если окно не закрыли, оно должно двигаться при прокрутке по центру вверх или низ. Пример работы такого окна тут http://worldcrisis.ru/crisis/1871924 скриншот http://c2n.me/3fpoWrQ
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