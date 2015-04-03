Скрипт всплывающего окна по центру сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки136 просмотров

Требуется универсальный js-скрипт под любой движек сайта, который будет выводить окно по центру сайта тех размеров, которые я укажу.

Также если окно не закрыли, оно должно двигаться при прокрутке по центру вверх или низ. Пример работы такого окна тут http://worldcrisis.ru/crisis/1871924 скриншот http://c2n.me/3fpoWrQ

JavaScript
10 лет назад
nubber
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$15
1 день
Отличный программист, выполнил все качественно, рекомендую.
Спасибо за интересную задачу и своевременную оплату.

Заявки фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад