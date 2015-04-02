Настройки модуля калькулятора в 1С Битрикс

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Закрыт1 заявка122 просмотра

Компания занимается бурением скважин на воду и прочими сопутствующими услугами.

Необходимо настроить модуль "Универсальный калькулятор ПРО" на основании приложенного Т.З.

Калькулятор поддерживает весь функционал. Возможно потребуется что-то немного подредактировать.

Ознакомиться с модулем тут: 2of3.ru/calculators/

С вас цена и сроки.

Оплата через безопасную сделку.

ТЗ во вложении.

10 лет назад
bilbordtv
Максим 
43 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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