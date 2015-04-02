Правка шаблона на Webassist

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки131 просмотр

доброго дня!

требуется правка шаблона сайта на вебассист.

Убрать номера телефонов.

Заменить логотип.

Сделать одну из внутренних - главной.

оплата яндекс мани или на карту

10 лет назад
websson
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров