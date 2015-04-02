Компания занимается бурением скважин на воду и прочими сопутствующими услугами. Необходимо настроить модуль "Универсальный калькулятор ПРО" на основании приложенного Т.З. Калькулятор поддерживает весь функционал. Возможно потребуется что-то немного подредактировать. ...
Zend frameworks
Необходимо переделать, исправить, добавить некоторый функционал на сайте, сделанном на Zend frameworks.
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