Автоматическое отслеживания ЖД билетов. Только для Украины

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки1069 просмотров

Добрый день.

Необходимо написать парсер для автоматической покупки ЖД билетов на http://booking.uz.gov.ua/ru/ , или подключение к API системы.

Технологии реализации не имеют значения.

Главное выполнения условий : это по условиям фильтра бронировка ЖД билета на поезд. Если нет билетов - запрос к серверу каждых 15 секунд. При условии что если билет есть который соотвествует фильтру – бронировка. Информация о бронировке отправляется на емейо и смс. Где просто ссылка где оплатить забронированный ЖД билет

По аналогу http://www.watchmyticket.com/ .

Жду предложений. ТЗ не окончательный вариант. Готовы обсуждать решения задачи

С уважением, Евгений Варава

10 лет назад
varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

o_oleksandr
Олександр 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$16
10 дней
Рекомендую Александра. Если честно я не ожидал что такой парсер можно будет написать. Но мы обошли все нюансы и в итоге я покупаю билеты (уже протестили). Легко найти общий язык и легко работать с Сашой. Спасибо тебе. Однозначно рекомендую
Заказчиком доволен на все 100%. Рекомендую!

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o_oleksandr
Олександр 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад