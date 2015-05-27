Автоматическое отслеживания ЖД билетов. Только для Украины

Добрый день.

Необходимо написать парсер для автоматической покупки ЖД билетов на http://booking.uz.gov.ua/ru/ , или подключение к API системы.

Технологии реализации не имеют значения.

Главное выполнения условий : это по условиям фильтра бронировка ЖД билета на поезд. Если нет билетов - запрос к серверу каждых 15 секунд. При условии что если билет есть который соотвествует фильтру – бронировка. Информация о бронировке отправляется на емейо и смс. Где просто ссылка где оплатить забронированный ЖД билет

По аналогу http://www.watchmyticket.com/ .

Жду предложений. ТЗ не окончательный вариант. Готовы обсуждать решения задачи

С уважением, Евгений Варава