Action Script Developer

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка126 просмотров

Разработка новых игровых приложений для мобильных платформ и поддержка существующих

Реализация клиент-серверного взаимодействия

Реализация механики интерфейса

10 лет назад
PikulAndrew
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров