Action Script Developer

Добрый день, нужен исполнитель для доработки сайта, скрипт купли-продажи трафика, написан на php, нужны мелкие доработки, за каждую доработку буду платить отдельно, вот сам сайт gradeclick.ru, к примеру задание номер один, в панели вебмастера не ...