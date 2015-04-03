Добрый день. Необходимо написать парсер для автоматической покупки ЖД билетов на http://booking.uz.gov.ua/ru/ , или подключение к API системы. Технологии реализации не имеют значения. Главное выполнения условий : это по условиям фильтра бронировка ...
Action Script Developer
Разработка новых игровых приложений для мобильных платформ и поддержка существующих
Реализация клиент-серверного взаимодействия
Реализация механики интерфейса
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