Добрый день. Необходимо написать парсер для автоматической покупки ЖД билетов на http://booking.uz.gov.ua/ru/ , или подключение к API системы. Технологии реализации не имеют значения. Главное выполнения условий : это по условиям фильтра бронировка ...
Доработка личного кабинета
Делаем личный кабинет для себя, часть работ уже сделана, нужно доделать оставшееся, подробности в ТЗ
Необходимо реализовать несколько web приложений. Серверная часть должна работать на NodeJs на Windows x64, на стороне клиента – AngularJs и верстка с помощью Bootstrap 3. Сервер отвечает за API, обмен данными с SAP ERP, распределение прав доступа, хранение данных пользователей в БД (MSSQL 2012), рассылки Email по расписанию.
Инструменты, технологии
Языки программирования, Фреймворки
1) NodeJs
Взаимодействие с SAP
Web API с авторизацией, реализовать на MVC ExpressJs
Отправка почты
Планировщик заданий
2) CSS Bootstrap 3 LESS
3) JavaScript. AngularJs
4) Браузеры: IE >= 9, Мобильные браузеры (используя bootstrap сделать приемлемым)
База данных
MSSQL
ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ:
1. Работаем только с юр. лицами – ООО, ИП
2. Только в рамках договора
3. Разбиваем задачу на этапы – оплата по завершению каждого
4. В портфолио должны быть примеры работ (пусть не подобных, но работы со схожими технологиями)
5. Называете сроки и цену
6. Если вы не читали ТЗ – не пишите мне
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