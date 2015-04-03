Доработка личного кабинета

Делаем личный кабинет для себя, часть работ уже сделана, нужно доделать оставшееся, подробности в ТЗ

Необходимо реализовать несколько web приложений. Серверная часть должна работать на NodeJs на Windows x64, на стороне клиента – AngularJs и верстка с помощью Bootstrap 3. Сервер отвечает за API, обмен данными с SAP ERP, распределение прав доступа, хранение данных пользователей в БД (MSSQL 2012), рассылки Email по расписанию.

Инструменты, технологии

Языки программирования, Фреймворки

1) NodeJs

Взаимодействие с SAP

Web API с авторизацией, реализовать на MVC ExpressJs

Отправка почты

Планировщик заданий

2) CSS Bootstrap 3 LESS

3) JavaScript. AngularJs

4) Браузеры: IE >= 9, Мобильные браузеры (используя bootstrap сделать приемлемым)

База данных

MSSQL

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ:

1. Работаем только с юр. лицами – ООО, ИП

2. Только в рамках договора

3. Разбиваем задачу на этапы – оплата по завершению каждого

4. В портфолио должны быть примеры работ (пусть не подобных, но работы со схожими технологиями)

5. Называете сроки и цену

6. Если вы не читали ТЗ – не пишите мне