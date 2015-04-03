Калькулятор для сайта

Добрый день!

Имеется сайт на Bitrix, для него нужен калькулятор, способный рассчитать стоимость работ примерно такой как на вот этом сайте - http://ru-cafe.ru/bagetnyi-calculator/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszNDA0NDA5OzE1MDQ1OTc5NTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5849003379401154219.

Что нам нужно от этого калькулятора:

- Онлайн подсчет стоимости багета и работ связанных с ним.

- Также хотелось бы иметь возможность пользоваться им оффлайн.

- Самостоятельная корректировка значения цен и других переменных.

- Внедрение данного калькулятора на сайт.

Сейчас у нас Exel калькулятор в котором есть базы наших артикулов, цен и ширины багета, которые непосредственно участвуют в расчетах.

Жду откликов и предложений.