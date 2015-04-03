Внести правки в сайт на Джумле+виртуемарт

Надо сделать структуру каталогов и меню, чтобы для каждой страницы была только одна ссылка.

При этом все должно быть адекватно с точки зрения юзабилити, логики и SEO.

Например:

– Убрать дубли производителей и объединить описание производителя с его товарами:

http://citytime.ru/katalog/manufacturer/cross

http://citytime.ru/katalog/manufacturers/cross

http://citytime.ru/brendy/manufacturer/cross

http://citytime.ru/brendy/manufacturers/cross

http://citytime.ru/component/virtuemart/manufacturer/cross

http://citytime.ru/component/virtuemart/manufacturers/cross

http://citytime.ru/search?limitstart=0&brand=cross – это производители с фильтра товаров, если его выбрать на главной странице, а если на другой странице каталога, то ссылка нормальная, например:

http://citytime.ru/katalog/manufacturer/cross

– Настроить категории товаров, решить – надо ли делать подкатегории по брендам (производителям) или нет. Если надо – то как их объединить в одну "систему" с производителями.

– Решить вопрос с присвоением ЧПУ некоторым ссылкам, которые дает фильтр товаров, например:

http://citytime.ru/katalog/search?limitstart=0&Pol=%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5

надо преобразовать во что-то типа: http://citytime.ru/katalog/muzhskie_chasy

Соответственно, надо настроить главное меню, скрытое меню, главную страницу, если это требуется для ЧПУ.

Работа должна проводится в том числе с обсуждением принимаемых решений со мной, я должен знать и утвердить – что именно и как мы будем делать.

Бюджет до 2000 рублей.