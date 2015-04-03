Скрипт скачивания видео с youtube

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок134 просмотра

Нужен скрипт, который будет скачивать видео с ютуб согласно списку запросов.

1. Запросы задаются в текстовом файле - 1 запрос 1 строка

2. Задается минимальное количество просмотров ролика, который добавляется в задание для скачивания

3. Найденные видео скачиваются на локальный компьютер или в созданные им папки (запрос-папка) или в общую одну указанную папку

10 лет назад
best7
49 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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